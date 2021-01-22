SON DAKİKA: Bakan Gül'den Soylu'ya yapılan hakaretle ilgili flaş açıklama: Hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu için ikinci kez verdiği hak ihlali kararı hakkında, "Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir" dedi.
HAK ETTİĞİ CEZAYI BULACAĞINA İNANIYORUM
Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması hakkında ise, "İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır" dedi.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;
AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI
Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.
Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir.
BAKAN SOYLU'NUN ANNESİNE YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM
Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum. Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır.