SON DAKİKA: Bakan Gül'den Soylu'ya yapılan hakaretle ilgili flaş açıklama: Hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum

ERBAŞ AİLESİ SUÇ MAKİNESİ GİBİ

Devlet büyüklerine hakaret eden Erbaş'ın kendisi de dâhil ailesinin birçok suça karıştığı ve söz konusu suçlardan dolayı yargılandığı ortaya çıktı.

Oğlu Mustafa Erbaş: 2017 yılında kasten yaralama ve tehdit suçundan adli kaydı bulunuyor. 2019 yılından ise mala zarar verme ve tehdit suçundan yargılanıyor. Erkek kardeşi Güngör Erbaş: 2012'de Trabzon'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli kaydı bulunuyor.

Kız kardeşi Sebahat Keskin: Kasten yaralama suçlamasından adli kaydı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ise hakaret suçlarından adli olay kaydı yer alıyor.

CHP ÜYESİ ÇIKTILAR

Hakaretler, yaralamalar ve tehdit suçlarından haklarında adli işlem yapılan Erbaş ailesinin aynı zamanda CHP üyesi olması dikkat çekti. Soylu'ya küfreden Erdal Erbaş'ın karısı Hanife Erbaş ve kardeşi Güngör Erbaş'ın CHP Trabzon Hayrat ilçe teşkilatında üyelik kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Küfürbaz Erbaş'ın kızı Tuğba Erbaş'ın ise İstanbul Bahçelievler ilçe teşkilatında üyelik kaydının olduğu kaydedildi.