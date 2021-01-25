Fetullahçı Terör Örgütü'ne çalışan NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'a mensup Ariana Rockefeller ile samimi görüntülerle gündeme geldi.
ARALARINDA 10 YAŞ VAR
David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.
Ariana ortamlarda hayırsever olarak tanınıyor.
Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.
NEW YORK'TA SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR
Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.
SEVGİLİ OLDUKLARI ALGISI İÇİN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR
Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yaratıyor.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLELERİNDEN
New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi, finans, ilaç, silah sanayii ve endüstri olmak üzere başta ABD olmak üzere irilli ufaklı birçok devletin politik ve bürokratik üst düzey yöneticileri üzerinde etkin bağı olduğu biliniyor.
Rockefeller Hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller, 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.