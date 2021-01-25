SEVGİLİ OLDUKLARI ALGISI İÇİN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yaratıyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLELERİNDEN

New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi, finans, ilaç, silah sanayii ve endüstri olmak üzere başta ABD olmak üzere irilli ufaklı birçok devletin politik ve bürokratik üst düzey yöneticileri üzerinde etkin bağı olduğu biliniyor.

Rockefeller Hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller, 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.