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    • 25.01.2021 18:42
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    FETÖ'cü dünyayı yöneten ailenin kızı ile mesaj verdi! Uşak sahip ilişkisinin detayları...

    Siyonizme hizmet eden dünyanın en büyük casusluk yapılanması FETÖ, Türkiye'nin hamleleriyle birçok ülkede çökertilmeye başlamıştı. Haşhaşilerin geriye kalan nüfuzunu kaybetmemek için devreye soktuğu bir plan daha ortaya çıktı. FETÖ'nün yeni planında başrolde 'de oynayan var. Kanter, "dünyanın en güçlü ailelerinden" olan Rockefeller'lar şemsiyesi altında olduğunu gösterdi. 'ın torunu 'la samimi görüntüsü sosyal medyadan servis edildi. İlk olarak geçtiğimiz gün FETÖ sitesi medyafaresi "FETÖ'cü ter Ariana Rockefeller ile Aşk Yaşıyormuş" şeklinde duyurdu. Türkiye'deki gladyo yapılanmasının sitesi Odatv ise bu haberi "FETÖ Rockefeller ile flört ediyor" başlığıyla vererek devletimiz tarafından dünyadaki karanlık ağları bir bir çökertilen ve gittikçe kan kaybeden FETÖ'nün hala güçlü olduğunu göstermeye çalıştı.

    takvim.com.tr
    FETÖ, Rockefeller ile Türk devletine meydan okudu

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne çalışan NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'a mensup Ariana Rockefeller ile samimi görüntülerle gündeme geldi.

    ARALARINDA 10 YAŞ VAR

    David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.

    Ariana ortamlarda hayırsever olarak tanınıyor.

    Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.

    NEW YORK'TA SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

    Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.

    SEVGİLİ OLDUKLARI ALGISI İÇİN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

    Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yaratıyor.

    DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLELERİNDEN

    New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi, finans, ilaç, silah sanayii ve endüstri olmak üzere başta ABD olmak üzere irilli ufaklı birçok devletin politik ve bürokratik üst düzey yöneticileri üzerinde etkin bağı olduğu biliniyor.

    Rockefeller Hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller, 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.

        Ariana dedesi David ile

        2.8 MİLYAR DOLAR SERVETE SAHİP

        Rockefeller Hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2.8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.

        ARİANA ROCKEFELLER 2019 YILINDA BOŞANDI

        Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında 9 yıllık eşi yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Ariana Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

        ENES KANTER YENİ İSİM ARAYIŞINDA

        Enes Kanter, Instagram hesabında kendisi için "Hizmetin Hizmetkarı" tanımlamasını kullanıyor. Yakın zaman içinde Amerikan vatandaşlığı almak istediği konuşulan Kanter'in kendine yeni ve yabancı bir isim seçeceği de söyleniyor.

        Rockefeller ve Kanter ikilisi, paylaştıkları samimi görüntü ve mesajlara her geçen gün bir yenisini ekliyorlar. FETÖ'cüler evlilik ve damatlar aracılığıyla birçok aileye sızmıştı.

        MEYDAN OKUMAYI, İLK OLARAK FETÖ'NÜN KRİPTO SİTESİ MEDYAFARESİ TÜRKİYE KAMUYOUNA DUYURDU

        İlk olarak dün FETÖ sitesi medyafaresi "FETÖ'cü Enes Kanter Ariana Rockefeller ile Aşk Yaşıyormuş" şeklinde Türkiye'de duyurdu.

        Medyafaresi haber sitesini FETÖ'cülerin yönettiği biliniyor. FETÖ propagandalarını farklı bir iletişim stratejisiyle sunan medyafaresi, FETÖ'yü terör örgütü gibi kabul ettiğini göstererek toplumda güvenilir bir yer edinmeye çalışıyor.

            ODATV ALGIYA DESTEK OLDU

            FETÖ'nün Rockefeller ailesine sızma girişimi üzerinden "biz hala güçlüyüz" algısına Türkiye'de Odatv'de alet oldu. Türkiye'nin kritik kurumları içerisindeki bir gladyo yapılanmasının sızdırdığı haberleri tahrip ederek toplumu yanlış yönlendiren Odatv söz konusu haberi "FETÖ Rockefeller ile flört ediyor" başlığıyla verdi. 15 Temmuz 2016'dan sonra başlatılan operasyonlarla Türkiye'de ve dünyada güç kaybeden ve giderek küçülen FETÖ kamuoyuna aynı PKK gibi "ayaktayız" mesajı vermeye çalışıyor.

            ALMAN MEDYASI "İLLUMİNATİ KADAR TEHLİKELİ" DEMİŞTİ

            Alman medyası da geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün İlluminati'den bile daha güçlü olduğu yönünde haberler yaparak terör örgütünün algısına ortak oldu.
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            Haberler Güncel FETÖ'cü Enes Kanter dünyayı yöneten ailenin kızı Ariana Rockefeller ile mesaj verdi! Uşak sahip ilişkisinin detayları...