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    • 22.01.2021 22:18
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    İçişleri Bakanı 'nun annesine küfreden şüpheli, Başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

    İçişleri Bakanı ve annesinin fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli E.E. Başkan ‘a yönelik hakaretleri sebebiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

    Daha önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve annesine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için hakkındaki Kamu Görevlisine Hakaret suçundan dolayı soruşturma devam eden şüpheli E.E. hakkında bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret tweetleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

    Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan detaylı çalışmada birçok kez Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlar yaptığının da tespit edilmesi üzerine Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Adliyesi'nde hazır edildi.

    Şüphelinin savcılık ifadesinden sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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