Daha önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve annesine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için hakkındaki Kamu Görevlisine Hakaret suçundan dolayı soruşturma devam eden şüpheli E.E. hakkında bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret tweetleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.