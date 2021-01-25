SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk gemisine korsan saldırıyla ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Cumhurbaşkanımız başından beri süreci takip ediyor. Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Bölge ülkelerinin hepsi ile temasa geçtik.



Gemi dün akşam itibarıyla limana yaklaştı.



GEMİ TÜRK SAHİPLİ VEYA TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR

Öte yandan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin işletmeciliğini yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



KORSANLARDAN BİLGİ YOK

Karsan, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı." dedi.