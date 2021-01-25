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    • 25.01.2021 14:19
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk gemisine korsan saldırıyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı , Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi. Öte yandan  Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin işletmeciliğini yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Korsanlar iletişim kurdu mu? Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

    Dışişleri Bakanı , Türk gemisine yapılan korsan saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.


    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Cumhurbaşkanımız başından beri süreci takip ediyor. Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Bölge ülkelerinin hepsi ile temasa geçtik.

    Gemi dün akşam itibarıyla limana yaklaştı.


    GEMİ TÜRK SAHİPLİ VEYA TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR
    Öte yandan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin işletmeciliğini yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    KORSANLARDAN BİLGİ YOK
    Karsan, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı." dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk gemisine korsan saldırıyla ilgili flaş açıklama