



"BİR YIL ÖNCE HÜZÜNLÜYDÜK, DERTLİYDİK...

Mesajında deprem döneminde çekilmiş fotoğraflar ve depremin ardından bugün Elazığ'daki son durumu anlatan fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada göz yaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm Milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi" ifadelerini kullandı.