HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı