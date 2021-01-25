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    • 25.01.2021 10:31
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile , , , Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışı megakente bir daha ne zaman gelecek? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞIŞ: İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 14°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve İstanbul'da beklenen kar yağışının çarşamba günü gelmesi bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 11°C
            Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 14°C
            Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            MANİSA °C, 14°C
            Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ
            Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 8°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            ÇANKIRI °C, 8°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            KONYA °C, 10°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            DÜZCE °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            KASTAMONU °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte, yer yer pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, -3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HAKKÂRİ °C, -2°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, -6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 2°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 9°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 10°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 11°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 12°C
                Az bulutlu ve açık

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