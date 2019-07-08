Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi.... (Rockefeller ailesi kimdir?)

Birçok ekonomik ve siyasi olayda parmağı olduğu düşünülen, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rockefeller ailesi... Uluslararası finans alanında Rockefeller'lar kadar güçlü olduğu düşünülen, akla hayale sığmayacak servetleri olan ancak asla zenginler listesinde yer almayan, böyle özel bir aile daha belki de yoktur. Peki Rockefeller'lar kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rockefeller ailesinin elindeki gücün kaynağı ne? İşte dünyanın en karanlık ailelerinden biri olarak kabul edilen Rockefeller ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

08.07.2019 10:09 - Son Güncelleme: 08.07.2019 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





