Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren, 'güvenlik güçlerinin havadaki gözü' insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) teröristlerin korkulu rüyası olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezaları istenen teröristlerden Günkan Düz'ün (26) ifadesinde, "Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA- SİHA'lar ile yürütülen faaliyetler bizim alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır" dediği öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi. Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor. Türkiye'de 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan ve bu tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde önemli olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.
MÜEBBET İSTENEN TERÖRİSTLERDEN 'İHA- SİHA' İFADESİ
Operasyonlarda sağ ele geçirilen teröristlerin de verdiği ifadelerde, İHA ve SİHA'ların korkulu rüyaları haline geldiğini söylediği belirtildi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan, 'turuncu kategori'deki terörist, 'Baver-Çektar' kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede; 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek' suçlarından 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları talep ediliyor.