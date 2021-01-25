Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi. Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor. Türkiye'de 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan ve bu tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde önemli olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.