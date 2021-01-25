Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 23:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 23:22
    ABONE OL

    Başsavcılığı açıkladı: Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma

    Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    DHA
    AA
    Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma

    Sosyal paylaşım sitesi 'da paylaştığı bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma