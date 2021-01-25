Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, altı ay gibi kısa bir sürede, tam 2 bin 517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elazığ'ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100'ü köy evi olmak üzere bin 195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz."