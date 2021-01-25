Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Büyük bir yara alan kentteki hasarlı binalar pandemiye rağmen büyük bir hızla yenilendi ve 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı.
Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edilirken, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek.