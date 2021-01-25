GELEN TEKLİFLER ŞOKE EDİYOR

Türkiye şampiyonu olan Mantolu güvercinleri için kendisine araba hatta ev bile teklif edildiğini kaydeden Benzeyen, şöyle konuştu:

"Bu kuşların anavatanı Hindistan. Kuşların özelliği Mantolu dediğimiz kepenkli kuşlar bunlar. Saç bölümleri ırkın içinde en güzel kuşlar bunlar. Yurt dışından hakemler geliyor. Puanlıyor. Türkiye'de hakem yok yurt dışından geliyor. Her gittiğimiz yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan kuşlar. 2015 yılında kuş yarışı maceramız başladı.