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    • 25.01.2021 10:30
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    25-29 Ocak haftası ? Bu hafta ? ?

    yapılacak? 25-29 Ocak haftasında nın ne zamann yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşılama işlemleri devam ederken ve yeni aşılar yurda gelirken yasakların kalkıp kalkmayacağına ilişkin kararların kabine toplantısında alınması bekleniyor. 2021'in ilk kabine toplantısının ardından gözler kabine toplantısı ne zaman sorusuna çevrildi.

    takvim.com.tr
    25-29 Ocak haftası kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

    25-29 Ocak kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabineden çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Gözler ikinci normalleşme dönemine çevrilirken yasaklar kalkıyor mu sorusu gündem oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada restoranların ne zaman açılacağına ilişkin bilgiler vermişti. Yasakların kaldırılmasına dair kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısına ilişkin tarih bilgisi henüz verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumlar ele alınacak.

    Bilim Kurulu toplantısının ardından çıkacak tavsiye kararlar değerlendirilecek.

    YASAKLAR KALKIYOR MU?

    - Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

    - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

    - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

        - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

        - Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

        - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

        GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

        Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarında beklenmedik bir patlama yaşanmazsa ve söz konusu kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anılan tarihlere yakın bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklaması bekleniyor.

        11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullanmıştı...
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        Haberler Güncel 25-29 Ocak haftası kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?