25-29 Ocak haftası kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

25-29 Ocak kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabineden çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Gözler ikinci normalleşme dönemine çevrilirken yasaklar kalkıyor mu sorusu gündem oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada restoranların ne zaman açılacağına ilişkin bilgiler vermişti. Yasakların kaldırılmasına dair kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?