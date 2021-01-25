25-29 Ocak haftası kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

25-29 Ocak kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabineden çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Gözler ikinci normalleşme dönemine çevrilirken yasaklar kalkıyor mu sorusu gündem oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada restoranların ne zaman açılacağına ilişkin bilgiler vermişti. Yasakların kaldırılmasına dair kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısına ilişkin tarih bilgisi henüz verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumlar ele alınacak.
Bilim Kurulu toplantısının ardından çıkacak tavsiye kararlar değerlendirilecek.
YASAKLAR KALKIYOR MU?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.