Son dakika haberi... 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya ağları dize geldi.
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve VK, temsilcilik atadılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital mecralarda bir sonraki adımın telif hakları konusu olduğunun sinyalini verdi.
FRANSA GOOGLE İLE ANLAŞTI
Aralarında Google ve Facebook'un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin, içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarına gelirlerinden pay vermesini öngören düzenlemeler Avrupa Birliği'nde (AB) uzun zamandır tartışılıyor. AB, telif hakları konusunda 2019'da yasal düzenleme yaptı.