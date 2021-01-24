Sayan, "Telif hakları konusu çok önemli. Fikri mülkiyeti korumak ve bu alanda yapılan ihlalleri önlemek adına gerekli tedbirleri almak elzem... Telif, yalnızca basılı yayınlarda değil... Müzik eserleri, TV yayınları hatta YouTube'daki bir video da telif hakkının konusu... Uluslararası alandaki gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Fransa'da çeşitli gelişmeler oldu, Google'ın belirli yargısal süreçler sonrasında bazı büyük yayın kuruluşlarıyla anlaştığı haberini alıyoruz. Aynı konudaki çalışmaların Avustralya'da da gündem olduğunu biliyoruz" diye konuştu.