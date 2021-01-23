EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı