



2 KİŞİ ALEVLERDEN KURTARILDI

Yangında evde mahsur kalan Sevgi U. (27) ve Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sevgi U., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.