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    • 25.01.2021 06:33
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    SON DAKİKA: 'de gece yarısı yangın paniği: Dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi

    Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilendiği düşünülen 2 kişiden biri olan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İHA
    Gece yarısı yangın paniği! Acı haber geldi

    Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

    Sobadan çıktığı öne sürülen yangında alevler bir anda büyüyerek daireyi ve üst katı sarmaya başladı.

    Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.



    2 KİŞİ ALEVLERDEN KURTARILDI
    Yangında evde mahsur kalan Sevgi U. (27) ve Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sevgi U., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        SEVGİ U. HAYATINI KAYBETTİ
        Sevgi U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa K.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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