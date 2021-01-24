MEB kesinleştirdi! Tablet almak için son uyarı! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu yapmak için başvuruda bulunacak vatandaşlar için milli eğitim bakanı Ziya Selçuk şahsına ait sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalarda bulundu. 29 ilde toplam 86 bin adet tablet dağıtılacak olduğuna dair dikkat çeken bakan Selçuk; hedef ve planlara çok yakın olduklarını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çatısı altında toplanan tablet, laptop ve bilgisayar yardımlarının yardımların yanı sıra, bazı belediyeler doğrudan da öğrencilere tabletleri ulaştırıyor..
MEB öğrenciler için ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımında sona doğru yaklaştığını ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olan öğrenciler için eğitim bilişim ağında EBA dersleri için sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ortalama olarak 500 bin tablet dağıtımı yapılacak olduğunu dile getirdi. İllere göre belirlenen sayılarda gönderilen tabletler için 6. Faz dağıtımı tamamlanacak. Bu dağıtımlarda toplam 29 ilde 86 bin 330 cihaz dağıtımı yapılacak. Daha önce tamamlanan tabletler ile beraber verilen toplam tablet sayısı 400 bine yakın bir şekilde seviyeye ulaştı. Bakan Ziya Selçuk resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım hedeflerine göre çok yakın bir şekilde yer aldığını dile getirdi. Başvuruların nasıl yapılacak olduğu bir hayli merak ediliyor.
Ücretsiz 100 bin adet tablet dağıtımı yapılacak…
Milli eğitim bakanlığı okul yönetimleri ile il milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile beraber tablet dağıtımlarının olacağı yönünde dikkatleri çekiyor. MEB bakanı Ziya Selçuk Ocak ayı sonuna kadar ortalama olarak 500 bin tablet öğrencilere dağıtımlarının yapılacak olduğunu dile getirdi. Tablet bilgisayar sayısı 400 bine kadar artış gösterdi. 31 Ocak tarihine kadar ortalama olarak 8 günlük süreç içerisinde 100 bin tablet daha çok ihtiyacı olan öğrenciler için ulaşımları olacak.