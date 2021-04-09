Ramazan'a sayılı günler kala okulların tamamen kapanması yönündeki iddialar öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Koranavirüs salgını nedeniyle vakalar gün geçtikçe artmaya başladı ve 55 binin üzerinde seyrediyor. Bu noktada, Ramazan ayı içinde okulların tatil olup olmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Ramazan'da İstanbul ve Ankara'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan okullar tatil mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
13 Nisan'da Ramazan'ın başlaması ile beraber okulların da tatil olacağı ve eğitimin uzaktan eğitime devam edeceği iddiaları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları her ilin valilikleri koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek' ifadelerini kullandı. Ramazan öncesinde toplanacak olan Bilim Kurulu ve Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor.
13 NİSAN SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tamamen kapatılacağına yönelik çıkan haberler sonrasında MEB tarafından yapılan açıklamada "MEB ve Bilim Kurulu yüz yüze eğitimi sonlandırma kararı aldı" şeklinde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu açıklamalara göre, 13 Nisan Salı gününde okullar tatil değil.