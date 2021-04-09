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    • 09.04.2021 10:06
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    'da okullar tatil mi? 13 Nisan , ve 'de okullar kapanacak mı? 5,6,7 ve 9,10,11. sınıflar...

    'da okullar kapanacak mı? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Ramazan'a sayılı günler kala okulların tamamen kapanması yönündeki iddialar öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. ı nedeniyle vakalar gün geçtikçe artmaya başladı ve 55 binin üzerinde seyrediyor. Bu noktada, Ramazan ayı içinde okulların tatil olup olmayacağı konusunda tarafından yapılan son duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Ramazan'da ve 'da okullar kapanacak mı? İşte nin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    Ramazan'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan tatil mi?

    Ramazan'a sayılı günler kala okulların tamamen kapanması yönündeki iddialar öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Koranavirüs salgını nedeniyle vakalar gün geçtikçe artmaya başladı ve 55 binin üzerinde seyrediyor. Bu noktada, Ramazan ayı içinde okulların tatil olup olmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Ramazan'da İstanbul ve Ankara'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan okullar tatil mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    13 Nisan'da Ramazan'ın başlaması ile beraber okulların da tatil olacağı ve eğitimin uzaktan eğitime devam edeceği iddiaları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları her ilin valilikleri koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek' ifadelerini kullandı. Ramazan öncesinde toplanacak olan Bilim Kurulu ve Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor.

    13 NİSAN SALI OKULLAR TATİL Mİ?

    Okulların tamamen kapatılacağına yönelik çıkan haberler sonrasında MEB tarafından yapılan açıklamada "MEB ve Bilim Kurulu yüz yüze eğitimi sonlandırma kararı aldı" şeklinde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu açıklamalara göre, 13 Nisan Salı gününde okullar tatil değil.

        RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

        Ramazan ayının başlangıcı olan 13 Nisan itibariyle okulların da tatil olacağı ve uzaktan eğitime geçileceği iddiaları veli ve öğrencileri meraklandırdı.

        Ancak MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde ara tatil ile ilgili, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasında bulundu.

        LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurulmuştu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

        ORTAOKUL SINAVLARI YÜZ YÜZE YAPILACAK

        *Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

        *Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.
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        Haberler Güncel Ramazan'da okullar tatil mi? 13 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar kapanacak mı? 5,6,7 ve 9,10,11. sınıflar...