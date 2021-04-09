ÖSYM tarihi açıkladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu 2021 sorgulama ekranı!

Günlerdir merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerli olarak kabul edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte 2021 ÖSYM ile MSÜ sonuçları açıklanma tarihi!