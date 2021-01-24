Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme ne zaman başlayacak? İşte normalleşmenin tek şartı...

Pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında yaklaşık 2 ayı aşkın süredir kapalı olan restoran ve kafelerden yardım çağrıları yükselmeye başladı. Bu çağrıları ve işletmecilerin 'açılma' teklifleri manşetlere taşındı. Hürriyet'in haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konunun kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.
Peki vaka sayıları hangi rakamlara düşerse restoran ve kafeler açılabilir? Kademeli normalleşme hangi şartlarda başlar? Bu sorular uzmanlara ve Bilim Kurulu üyelerine soruldu. İşte yanıtları:
ACELE ETMEMELİ
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir.