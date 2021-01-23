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    • 24.01.2021 06:49
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    'de büyük değişim! Teşkilatlar yenilendi

    'de bugüne kadar toplamda 934 ilçe ve 42 il kongresi tamamlandı. Partide teşkilatlar büyük oranda yenilenirken, şubat ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerinin de yapılması planlanıyor.

    AK Parti’de değişim yüzde 70’e ulaştı

    Kongrelerine devam eden bugüne kadar teşkilatta yüzde 70'lik bir değişim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında kongre süreçlerine başlayan AK Parti, kongrelere koronavirüs salgını sebebiyle iki defa ara vermek zorunda kalmıştı. 18 Ekim'de Şırnak'tan yeniden il kongrelerine başlayan AK Parti, bu süreçte 19 il yönetimini belirledi. Bugüne kadar toplamda 934 ilçe ve 42 il kongresini tamamlandı.

    İSTANBUL'DA DEĞİŞİKLİK YOK
    Şubat ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerinin yapılması planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kurmayları bu üç büyükşehirde bir değişimin olmayacağını ifade ediyor. 28 Mart'ta yapılacak 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin de erkene alınabileceği belirtiliyor. Başkan 'ın, il kongrelerine online katılmaya devam etmesi planlanıyor. AK Parti'de önümüzdeki günlerde 39 il kongresi yapılacak. Yarın, Mersin, Uşak ve Denizli, Çarşamba günü ise Erzurum, Ağrı ve Erzincan'ın kongreleri yapılacak. Başkan Erdoğan, kongrelere video-konferans yoluyla bağlanarak mesajlarını iletecek.

    'GENÇLERLE' İLGİLİ ÖZEL TALİMAT
    Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde video-konferans ile bir araya geldiği il başkanları ile kapalı bir toplantı yaptı. Toplantıda, her il başkanı kendi bölgesindeki gelişmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a brifing verdi. Erdoğan'ın il başkanlarına "Yatırımları vatandaşa iyi anlatın. Özellikle gençleri bu konuda bilgilendirin" talimatını verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca, kongre sürecinde değişen il başkanlarına yönelik de "Öncesinde ve sonrasında davaya hizmet etmiş, kardeşlerimiz parti işleri içerisinde yer almaya devam etmelidir. Herkes elini taşın altına koymalı" dediği ifade edildi.

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    Haberler Güncel AK Parti'de büyük değişim! Teşkilatlar yenilendi