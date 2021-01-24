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    • 24.01.2021 08:42
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    Ankara'da FETÖ'den ihraç edilen tetkik hakimi tutuklandı

    Ankara'da FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanarak ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasında yer alan 2 tetkik hakimi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden biri tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

    FETÖ'den ihraç edilen tetkik hakimi tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile iltisak ve irtibatları gerekçesiyle 22 Ocak 2021 tarihinde meslekten ihraç edilen tetkik hakimleri, F.A.E. ve C.E.'yi dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

    2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 kişinin hakkında beyanda bulunduğu ve teşhis ettiği F.A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yine hakkında beyan bulunan C.E. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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