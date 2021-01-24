2 BİNE YAKIN ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki FETÖ'cülere yönelik düzenlenen son 14 operasyondaki bilanço belli oldu. Bu kapsamda toplamda bin 966 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 903'ü tutuklandı. 529'unun muvazzaf, 421'inin muvazzaf olmayan asker şahıs, 16'sının ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisidir olduğu belirtildi.