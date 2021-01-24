15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.
238 GÖZALTI KARARI
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında geçtiğimiz günlerde 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
69'U İTİRAFÇI OLDU
İzmir TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 200 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. İfadeleri peyderpey tamamlanan toplamda 180 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklanmaları istemiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sabah'ın haberine göre 180 şüpheliden 111'i tutuklanırken, 69'u ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak verdikleri ifadelerle adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 29 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.