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    • 24.01.2021 18:20
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    Son dakika: duyurdu: 4'ü PKK/KCK'lı 5 terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan teröristlerden 1'inin aşırı sol, 4'ünün de PKK/KCK'lı olduğu bildirildi.

    5 terörist teslim oldu

    5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

    1 AŞIRI SOLCU
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, 'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET YÜRÜTTÜLER
    Teslim olan teröristlerin 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, ve 'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

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