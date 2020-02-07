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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 19:13

Son dakika: 'nün kilit isimlerinden 'ün emir astsubayına FETÖ gözaltısı

Son dakika haberine göre 'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan eski orgeneral 'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ'cü Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral 'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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