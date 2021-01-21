ABD ve İsrail'in kirli emelerine hizmet eden terör örgütü PKK'nın hayali Sincar'da yeni Kandil kurmak. Yani yeni bir terör koridoru. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 36 saat içinde 9 önemli görüşme yaptı. Bu Sincar'a operasyon sinyali olarak yorumlanabilir mi?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye'den üst düzey yapılan görüşmelerin şifrelerini ve Irak'ta yaşanan patlamanın perde arkasını yorumladı.
"TASARLANMIŞ BİR PATLAMA"
Türkiye size her türlü desteği size vereceğim. İster müşterek harekat yapalım, siz kendiniz harekat yapın ben size destek vereyim, istihbarat, lojistik destek vereyim, eğitim desteği… Her türlü desteği veririm. İsterseniz nokta operasyonlar yapalım ama bu örgüt sizi parçalayacak öncelikli olarak Barzani, yetersiz kalıyor. Bunu görüyoruz. 65 bin tane peşmergesi var. Karşısında 130 bin terör örgütü PKK gücü var. Öte yandan Irak merkezi hükümeti son derece istikrarsız bir pozisyon üretiyor. Bu açılardan bakıldığında yeni bir dizaynın gerekçelerini oluşturmak üzere yapılmış bir patlama olduğu (Irak) çok net.
"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE BİR ÖN ALMA ARAYIŞI VAR"