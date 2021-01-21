Türkiye'nin yapmış olduğu ziyaretten sonra da hem bölgesel yönetimine hem de Irak merkezi hükümetine her türlü desteğe varım şeklinde çok net mesaj verildi. Çünkü Türkiye terör örgütünün jeopolitik denklemin bir parçasına dönüştürüldüğünü çok iyi görüyor. Bölgedeki ülkeleri nasıl parçalayacağını, Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu, tehdit üreteceğini çok iyi görüyor. Türkiye'nin bir ön alma arayışı var. Diyor ki; sizi desteklerim eğer yapmazsanız ben mücadelemi tek başıma yaparım. Ve siz bu mücadeleyi tek başıma yaparken bana hiçbir ses çıkartamazsınız. 2021 yılı Irak'ı çok konuştuğumuz bir yıl olacak. Türkiye'nin Sincar üzerinde koyacağı etki son derece jeopolitik bir etki olarak kendisini gösterecektir.

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