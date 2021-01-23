SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır.



Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz. pic.twitter.com/X7JkbEEVHU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 23, 2021





Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır.

Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz." ifadelerine yer verdi.