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    • 23.01.2021 11:28
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

    Son dakika haberine göre, Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

    Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır.

    Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye