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    • 23.01.2021 20:15
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    uyardı! 'Aşı sıranız geldi' dolandırıcılığına dikkat

    'ndan dikkat çeken bir dolandırıcılık uyarısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 'Aşı sıranız geldi' içerikli SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" ifadelerine yer verildi.

    AJANSLAR
    Bakanlıktan dolandırıclık uyarısı!

    Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir dolandırıcılık uyarısı geldi.

    'AŞI SIRANIZ GELDİ' MESAJINA DİKKAT
    Sağlık bakanlığı'nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ilişkin uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

    AŞI SIRANIZI E-NABIZ'DAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
    Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulandı.

        Açıklamada "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadelerine yer verildi
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