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    • 21.05.2020 18:22
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    Son dakika: ndan uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı

    Son dakika haberine göre, , vatandaşları bakanlığa aitmiş izlenimi verilen uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

    Bakanlıktan kritik uyarı

    , vatandaşları bakanlığa aitmiş izlenimi verilen uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı.

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerce "Her aileye 1.498 lira devlet desteği" vaadiyle vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderildiği belirtilerek, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

    İTİBAR ETMEYİN!
    Sağlık Bakanlığının maddi destek verme yönünde görev ve çalışmasının olmadığı vurgulanan açıklamada, yanıltıcı isimli internet siteler ile bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığından sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı
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