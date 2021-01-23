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    • 23.01.2021 23:11
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    Sağlık Bakanı aşı haritasını paylaştı! Canlı takip edilebilecek

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 'dan aşı uygulamasına ilişkin açıklama geldi. 1 milyon 200 binden fazla kişiye aşı yapıldığını belirten Koca aşı haritasını da paylaştı. Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca haritayı paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uygulamasına ilişkin açıklama geldi.

    1 MİLYON 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞI OLDU
    Bakan Koca "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" dedi.

    PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN CANLI TAKİP
    Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını ileterek, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı haritasını paylaştı! Canlı takip edilebilecek