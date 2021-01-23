23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları için beklenen an gelip çattı. Sayısal Loto'da dev ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için kuponlarını doldurup bayilerden yatıranlar şimdi kazanan numaraların hangileri olduğu konusunda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.30'da noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda gerçekleştiriliyor. Kazanan sayılar millipiyangoonline.com adresinden yapılan canlı çekilişle birlikte vatandaşlara duyuruluyor. İşte 23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair bilgiler...
23 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Çekiliş saat 21.30'da yapılacak ve kazanan sayıların listesi saat 21.40'ta haberimizin içerisinde anlık olarak eklenecektir.
İşte Sayısal Loto ile ilgili detaylı bilgi;
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.