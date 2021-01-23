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    • 23.01.2021 21:10
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    : 'da dev ikramiye 100 milyon TL! Kazanan sayılar...

    hafta içi bayilerden kuponlarını doldurarak milyoner olma hayali kuranlar tarafından araştırılıyor. Şişal Şans tarafından yapılan açıklamaya göre 'da bugün büyük ikramiye 100 milyon lirayı aşıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen şans oyununda gözler akşam saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesine çevrildi. 6 bilen talihli 100 milyonu aşan ikramiyenin sahibi olacak. Peki, 23 Ocak Çılgın na göre hangi numaralar kazandı? İşte günün şanslı sayıları...

    takvim.com.tr
    23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!

    23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları için beklenen an gelip çattı. Sayısal Loto'da dev ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için kuponlarını doldurup bayilerden yatıranlar şimdi kazanan numaraların hangileri olduğu konusunda arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.30'da noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda gerçekleştiriliyor. Kazanan sayılar millipiyangoonline.com adresinden yapılan canlı çekilişle birlikte vatandaşlara duyuruluyor. İşte 23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair bilgiler...

    23 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Çekiliş saat 21.30'da yapılacak ve kazanan sayıların listesi saat 21.40'ta haberimizin içerisinde anlık olarak eklenecektir.

    İşte Sayısal Loto ile ilgili detaylı bilgi;

    SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        KURALLAR

        Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

            Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

            Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
            İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

            Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

            Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
            Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
            Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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            Haberler Güncel 23 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da dev ikramiye 100 milyon TL! Kazanan sayılar...