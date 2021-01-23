Fırınlar marketler saat kaçta açılıyor? Sokağa çıkma yasağında fırınlar marketler kaçla kaç arası çalışıyor?

FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

23-24 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (25 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.