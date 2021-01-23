HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'nde skandal ifadeler kullandı.

"ÖZERKLİK"

Garo Paylan yayında şu ifadeleri kullandı "Bu anahtarı çözecek şey; Türkiye'nin içeride çoğulcu bir anlayışa geri dönmesidir. Bu anlamda iç meselelerimizi çözebiliriz. Bu çoğulcu anlayışı Suriye'ye de önermesidir. Bunun anahtarı nereden geçiyor Ayşenur Hanım? Özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da birçok özerk bölge var. "