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    • 29.09.2020 09:27
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    HDP'li , 'ın saldırılarına sahip çıktı

    Terör örgütü 'nın ve düşmanı Ermeni lobilerinin sözcülüğünü yapan HDP'li , 'ın saldırılarına sahip çıktı, Azerbaycan ve Türkiye'yi suçladı. Paylan'ın, "’nin, ’ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ’da saldırma olasılığı odur. Karabağ’da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye’dir" sözleri büyük tepki çekti.

    Ermenistan'ın saldırılarına sahip çıktı

    27 Eylül Pazar sabahı -Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülke de savaşa hazırlık için seferberlik ilan etmişti.

    , haksız saldırılarına karşı Ermenistan'a tepki gösterirken, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" mesajı verdi. Başkan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

    TEK SUÇLU AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YMİŞ!
    Son olarak; dün TBMM'de , , MHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildirinin altına imza atmayan tek parti HDP oldu. HDP'li isimler, Karabağ'da yaşanan krizde Ermenistan'ın yanında yer aldıklarını gizlemekten bile çekinmiyor. Haber7'nin haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili , Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmadığını; suçun Azerbaycan ve Türkiye'de olduğunu iddia etti.

    Paylan'ın sosyal medyada büyük tepki çeken sözleri şöyle:

    "Karabağ'da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor. KKTC'nin, Kıbrıs Rum Kesimi'ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ'da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur. Karabağ'da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye'dir Savaşta yine önce hakikat ölüyor."

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