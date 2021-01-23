CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektirdi. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
BERAAT KARARI BOZULDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala ile 9 sanık için verilen beraat kararlarını bozdu. Dosya yeniden incelenmek üzere mahkemeye gönderdi.
KUZEY IRAK'A OPERASYON
TSK ve MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenledi. 4 terörist etkisiz hale getirildi.
BERAAT KARARI BOZULDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala ile 9 sanık için verilen beraat kararlarını bozdu. Dosya yeniden incelenmek üzere mahkemeye gönderdi.
KUZEY IRAK'A OPERASYON
TSK ve MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenledi. 4 terörist etkisiz hale getirildi.