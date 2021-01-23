Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul İl Başkanı 'na 6 yıl hapis

    İstanbul İl Başkanı , İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflarını çektirdi. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    Kaftancıoğlu’na 6 yıl hapis
    CHP İstanbul İl Başkanı , İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflarını çektirdi. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    BERAAT KARARI BOZULDU
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, a ilişkin ile 9 sanık için verilen beraat kararlarını bozdu. Dosya yeniden incelenmek üzere mahkemeye gönderdi.

    KUZEY IRAK'A OPERASYON
    TSK ve , 'ın kuzeyindeki bölgesine dün hava harekatı düzenledi. 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 6 yıl hapis