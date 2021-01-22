Her fırsatta esnafları bahane ederek hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de zor anlar yaşadı.

CHP'NİN MAĞDUR ETTİĞİ ESNAF

35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen Mevlüt Taş isimli esnaf tarafından yolu kesilen Kılıçdaroğlu beklemedik bir tepkiyle karşılaştı.

5 YILDIR KİRA PARASINI VERMEDİLER

İş yerini CHP teşkilatına kiraya verdiğini söyleyen ve 5 yıldır parasını alamayarak mahkemelik olan esnaf Mevlüt Taş, Kılıçdaroğlu'na CHP tarafından mağdur edildiğini söyledi.

MEVCUT BAŞKAN ESKİ YÖNETİME SUÇU ATTI

Kılıçdaroğlu kameraların önünde zor anlar yaşarken, mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.

GENEL MERKEZE ULAŞAMADIM

Derdini anlatmak için CHP Genel Merkezi'ne defalarca ulaşmak istediğini söyleyen esnaf, "Genel Merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan zor. Hiç bir yetkiliye ulaşamadım" dedi.

'Esnaf hakları' üzerinden her fırsatta hükümete saldıran CHP'nin esnafı mağdur etmesi de ikiyüzlülük örneği olarak ortaya çıktı.