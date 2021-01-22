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    • 23.01.2021 01:40
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    'de 'nin perişan ettiği esnaftan 'na 'paramı verin' çıkışı!

    Her fırsatta esnafları bahane ederek hükümeti hedef alan Genel Başkanı 'de zor anlar yaşadı. Bir esnafın CHP tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı. 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen esnaf iş yerini parti teşkilatına kiraya verip parasını alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu kameralar karşısında zor anlar yaşarken,CHP'nin mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.

    takvim.com.tr

    Her fırsatta esnafları bahane ederek hükümeti hedef alan Genel Başkanı 'de zor anlar yaşadı.

    CHP'NİN MAĞDUR ETTİĞİ ESNAF
    35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen isimli esnaf tarafından yolu kesilen Kılıçdaroğlu beklemedik bir tepkiyle karşılaştı.

    5 YILDIR KİRA PARASINI VERMEDİLER
    İş yerini CHP teşkilatına kiraya verdiğini söyleyen ve 5 yıldır parasını alamayarak mahkemelik olan esnaf Mevlüt Taş, Kılıçdaroğlu'na CHP tarafından mağdur edildiğini söyledi.

    MEVCUT BAŞKAN ESKİ YÖNETİME SUÇU ATTI
    Kılıçdaroğlu kameraların önünde zor anlar yaşarken, mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.

    GENEL MERKEZE ULAŞAMADIM
    Derdini anlatmak için CHP Genel Merkezi'ne defalarca ulaşmak istediğini söyleyen esnaf, "Genel Merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan zor. Hiç bir yetkiliye ulaşamadım" dedi.

    'Esnaf hakları' üzerinden her fırsatta hükümete saldıran CHP'nin esnafı mağdur etmesi de ikiyüzlülük örneği olarak ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel Kırşehir'de CHP'nin perişan ettiği esnaftan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'paramı verin' çıkışı!