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    • 23.01.2021 04:13
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    Son dakika: Karar 'de yayımlandı! üyeliğine Üyesi seçildi

    üyeliğine gösterilen üç aday arasından Üyesi seçildi. Karar, Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

    AA
    AYM üyeliğine İrfan Fidan seçildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



    ÜÇ ADAY ARASINDAN SEÇİLDİ
    Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.



    27 KASIM 2020'DE ÜYELİĞE SEÇİLDİ
    Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
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    Haberler Güncel Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi