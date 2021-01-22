Bu yıl koronavirüs salgınından dolayı eğitim uzaktan devam ederken sınavlar da online olarak yapılıyordu. Bugün 22 Ocak ve yarı yıl tatili başlayacak, dolayısıyla öğrenciler karne notunu merak ederek araştırmaya başladı. E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Diğer yandan karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. işte konuya dair tüm detaylar…
E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.
E-Okul giriş yap: 22 Ocak 2021 e-okul-e-karne karne notları! Karneleri nereden göreceğiz? Lise, ilkokul ve ortaokul karne aldı mı?
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?
e-Karne sayfası açılmıyorsa kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak giriş sağlayamıyor da olabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı kısa süreli hatalar alabilirsiniz gün için de tekrar tekrar sisteme giriş yapmaya çalışın.