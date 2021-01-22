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    • 22.01.2021 13:42
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    gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün itibariyle tüm öğrenciler yarı yıl tatiline girecek ve 3 hafta sonra yeniden ikinci dönem okullarına başlayacak. Peki , ? Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin 22 Ocak'ta erişime açılacağını duyurunca sabah saatlerinden itibaren sistemde yoğun ilgi oldu. Peki e-okul karne notu nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı!

    Bu yıl koronavirüs salgınından dolayı eğitim uzaktan devam ederken sınavlar da online olarak yapılıyordu. Bugün 22 Ocak ve yarı yıl tatili başlayacak, dolayısıyla öğrenciler karne notunu merak ederek araştırmaya başladı. E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Diğer yandan karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. işte konuya dair tüm detaylar…

    E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

    E-Okul giriş yap: 22 Ocak 2021 e-okul-e-karne karne notları! Karneleri nereden göreceğiz? Lise, ilkokul ve ortaokul karne aldı mı?
    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

    e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

    Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

    E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    e-Karne sayfası açılmıyorsa kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak giriş sağlayamıyor da olabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı kısa süreli hatalar alabilirsiniz gün için de tekrar tekrar sisteme giriş yapmaya çalışın.

        LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

        Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 arasında uygulanacak.
        Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.
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