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    • 21.01.2021 20:04
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    Son dakika: , 9 hakim ve savcıyı ihraç etti

    Gelen son dakika haberine göre , bağlantıları tespit edildikten sonra nca soruşturmaları yürütülen 9 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

    HSK, 9 hakim ve savcıyı ihraç etti

    (FETÖ) üyesi olduğu tespit edildikten sonra 'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan , 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

    Ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile 'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: HSK, 9 hakim ve savcıyı ihraç etti