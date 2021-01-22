Eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Erdem Arıoğlu boşanmak istediği eşi Petek Arıoğlu'nun kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Erdem Arıoğlu, boşanmak için eşinin kendisinden 15 milyon dolar (110 milyon TL) istediğini, teklifini reddettiğinde ise "Baban için küçük para. Eğer ödemezsen madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın, şiddet yanlısı olduğun açıklaması yaparız" şeklinde şantaja maruz kaldığını belirtti.

Yüksek inşaat mühendisi Yapı Merkezi Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Erdem Arıoğlu, Petek Arıoğlu ile evliydi. İnşaat yüksek mühendisi Erdem Arıoğlu ve Kadın Hastalıkları Doktoru Petek Arıoğlu'nun 3 çocukları vardı.

Arıoğlu çifti, geçtiğimiz yıl yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA TEHDİT

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde boşanma davası bulunan Arıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda anlaşma protokolü imzalamaya karar verdi. Petek Arıoğlu'nun avukatları, Erdem Arıoğlu'nun avukatından boşanma karşılığında 15 milyon dolar istedi. Erdem Arıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinin teklifini reddetti. İddiaya göre, Petek Arıoğlu'nun avukatları Pınar ve Gökhan G. çifti, yazılı ve görsel basın ile internet ortamında kendisini rezil edeceklerini, babasının ve diğer aile üyelerinin tüm bunları gazetelerden okuyacaklarını söyleyerek baskı yapmaya çalıştı. Bahse konu paranın Erdem Arıoğlu'nun babası Ersin Arıoğlu tarafından ödenmesini, onun için bu tutarın küçük bir miktar olduğuna dair sözler sarf edip yine iddiaya göre, "Para ödenmediği takdirde madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın, şiddet uygulayan, ahlaksız hayat yaşayan biri olduğuna dair açıklamalarda bulunacağız" diyerek tehditler savurdu.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Erdem Arıoğlu'nun avukatı, söz konusu paranın ödenmesini sağlamak ve sulh olmak için zorlandıklarını ileri sürerek savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikâyet dilekçesinde, Erdem Arıoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi Petek Arıoğlu'nun avukatları tarafından maddi ve manevi anlamda mobbinge uğradığı ve şantaja maruz kaldıkları anlatıldı. Savcılık tarafından, iki avukat hakkında soruşturma başlatıldı.