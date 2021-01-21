Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2021 01:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 02:05
    ABONE OL

    neden Mehmetçiği hedef alıyor: Ordunun başarılarını gölgelemek üzere kurgulu bir yaklaşım var

    Cumhuriyet Halk Partisi'ne rota çizen aklın orduyu hedef almasının perde arkası... A Haber ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Yazarı , ‘’ neden Mehmetçiği hedef alıyor?’’ sorusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, partinin buhranda olduğunu belirtti.

    Yazarı , A Haber ekranlarında 'nin tavrıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu.

    Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

    içerisinde siyaset üretemeyen bir CHP var. Yani bir taraftan 'ülke battı, bitti, yoksulluk arttı' gibi bir gündem yaratmaya çalışıyor ama karşılık bulamayınca çaresiz bir şekilde siyasi gerilime yol açabilecek bir söylem tutturuyorlar.

    ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMASI TİPİK BİR ÖRNEK!

    Tabii bu açıdan tipik bir örnektir. Geçmişte 'ya giden askerlerimize '' diyebilecek kadar şirazesi kaymış bir siyasi aktör diye düşünüyorum. Bugün geriye dönüp baktığında acaba utanç duyuyor mu? Doğrusu merak ediyorum. 'nin Libya'da ne yapmaya çalıştığını, dünyada Libya'da aldığı pozisyonla küresel siyaseti nasıl etkilediğini görüp oradan bir ders çıkaracağını da sanmıyorum.

    AMAÇ ORDUYU YIPRATMAK, BAŞARILARINI GÖLGELEMEK

    Amaç burada 'ın da altını çizdiği gibi, 'geçmişte vesayet karşısında, darbeciler karşısında esas duruşa geçen bir siyasi aklın; orduyu yıpratmak üzere, ordunun başarılarını gölgelemek üzere kurgulu bir yaklaşım var.' diye düşünüyorum.

    SİYASİ ÇARESİZLİK!

    Bir meczup gazeteci benzer bir şey söylemişti, bu zihinsel yapının kodlarını açıklamak açısından bence çok çarpıcıydı. Şöyle bir şey söylüyordu: 'bu ülkede Erdoğan'ın gitmesi için felaket veya büyük bir askeri yenilgi olmalı' bence CHP'li siyasi aktörlerin bilinçaltında da bu var. operasyonundan bu yana başta olmak üzere orduyu itibarsızlaştırmak için açıklamalar var. Bu söylemler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar çünkü hakikaten toplumun her kesimine karşı tepeden bakan, onları itibarsızlaştıran bir siyasi akıl var. Bunun siyaset üretememenin getirdiği bir çaresizlik olarak görüyorum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP neden Mehmetçiği hedef alıyor: Ordunun başarılarını gölgelemek üzere kurgulu bir yaklaşım var