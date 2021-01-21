Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında CHP'nin siyasi tavrıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

Çaresizlik içerisinde siyaset üretemeyen bir CHP var. Yani bir taraftan 'ülke battı, bitti, yoksulluk arttı' gibi bir gündem yaratmaya çalışıyor ama karşılık bulamayınca çaresiz bir şekilde siyasi gerilime yol açabilecek bir söylem tutturuyorlar.

ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMASI TİPİK BİR ÖRNEK!

Tabii bu açıdan Engin Altay tipik bir örnektir. Geçmişte Libya'ya giden askerlerimize 'lejyoner' diyebilecek kadar şirazesi kaymış bir siyasi aktör diye düşünüyorum. Bugün geriye dönüp baktığında acaba utanç duyuyor mu? Doğrusu merak ediyorum. Türkiye'nin Libya'da ne yapmaya çalıştığını, dünyada Libya'da aldığı pozisyonla küresel siyaseti nasıl etkilediğini görüp oradan bir ders çıkaracağını da sanmıyorum.

AMAÇ ORDUYU YIPRATMAK, BAŞARILARINI GÖLGELEMEK

Amaç burada Başkan Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi, 'geçmişte vesayet karşısında, darbeciler karşısında esas duruşa geçen bir siyasi aklın; orduyu yıpratmak üzere, ordunun başarılarını gölgelemek üzere kurgulu bir yaklaşım var.' diye düşünüyorum.

SİYASİ ÇARESİZLİK!

Bir meczup gazeteci benzer bir şey söylemişti, bu zihinsel yapının kodlarını açıklamak açısından bence çok çarpıcıydı. Şöyle bir şey söylüyordu: 'bu ülkede Erdoğan'ın gitmesi için felaket veya büyük bir askeri yenilgi olmalı' bence CHP'li siyasi aktörlerin bilinçaltında da bu var. Afrin operasyonundan bu yana başta Kılıçdaroğlu olmak üzere orduyu itibarsızlaştırmak için açıklamalar var. Bu söylemler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar çünkü hakikaten toplumun her kesimine karşı tepeden bakan, onları itibarsızlaştıran bir siyasi akıl var. Bunun siyaset üretememenin getirdiği bir çaresizlik olarak görüyorum.