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    • 22.01.2021 06:40
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    SON DAKİKA: Menteşe'de acı son: Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nın Menteşe ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan  (56), evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

    DHA
    Belediye başkan adayı evinde ölü bulundu

    'nın Menteşe ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan (56), evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.




    YAKINLARI POLİSİ ARADI
    31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Menteşe'den bağımsız belediye başkan adayı olan emekli imam Cevdet Güven'den, bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polise bildirdi.


    ÇİLİNGİRLE EVE GİRİLDİ
    Polis ekipleri Güven'in Karabağlar Yaylası'ndaki evine çilingir yardımıyla girdi. Güven'i yerde hareketsiz gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cevdet Güven'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Güven'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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