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    • 21.01.2021 10:43
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    SON DAKİKA: Gül'den sosyal medyadan tutuklama siparişi verenlere sert tepki

    Son dakika haberine göre, , "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim" açıklamasında bulundu.

    DHA
    Bakan Gül'den tutuklama siparişi verenlere tepki

    , "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim" açıklamasında bulundu.

    Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler.


    BEĞENMEYEN GİDER İTİRAZ EDER
    Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim."     dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den sosyal medyadan tutuklama siparişi verenlere sert tepki