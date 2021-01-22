Karne notları sorgulama E-Okul! 2021 Karne notları nasıl öğrenilir? Karne giriş için tıklayınız!

E-Okul karne notları sorgulama! 2021 karne notları nasıl öğrenilir? Karne notları öğrenmek isteyenler karne giriş sayfasından notlarının nasıl olduğunu merak ediyor. 3 haftalık ara tatilin başlamasıya 1. dönem sona erdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 2. dönemi ise 15 Şubat'ta başlayacak. Yüz yüze eğitim olmadığı için okullardan karne verilmiyor. Karne notları E-Okul sisteminden öğrenilebiliyor.
KARNE NOTLARI NASIL BELİRLENDİ?
İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olmayacak.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.
E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.