Karne notları sorgulama E-Okul! 2021 Karne notları nasıl öğrenilir? Karne giriş için tıklayınız!

E-Okul karne notları sorgulama! 2021 karne notları nasıl öğrenilir? Karne notları öğrenmek isteyenler karne giriş sayfasından notlarının nasıl olduğunu merak ediyor. 3 haftalık ara tatilin başlamasıya 1. dönem sona erdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 2. dönemi ise 15 Şubat'ta başlayacak. Yüz yüze eğitim olmadığı için okullardan karne verilmiyor. Karne notları E-Okul sisteminden öğrenilebiliyor.

KARNE NOTLARI NASIL BELİRLENDİ?

İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olmayacak.