CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gazete bayilerine yüzde 500 zam yaptı! Kira ücretleri 25 bin liraya kadar çıktı. Esnaf, isyan bayrağını açtı. İBB, 21 Eylül'e kadar yeni zamlı sözleşmeye imza atmayan bayiler için 1 Ekim'e kadar ihaleye çıkılacağını açıkladı.

"KARAR NE YASAYA NE ADALETE NE HAKKA NE DE VİCDANA UYGUNDUR"

TAKVİM'E konuşan İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, "Biz rantçı değiliz. Alınan bu karar ne yasaya ne adalete ne hakka ne de vicdana uygundur. Bu hatadan dönülmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

1996'dan beri gazete bayiliği yapan ŞÜKRÜ AĞABEK: Buradan 6 kişi ekmek yiyor. Bu nasıl bir durum anlamış değiliz. 7 yıldır gazete bayiliği yapan YAKUP AKBAŞ: Ne kazanıyoruz da nasıl ödeyeceğiz? Bu yanlıştan dönülmesini umut ediyorum. YENER ALTUNAY: "Pandemi döneminde iş yapamadık, şimdi üzerine yüzde 500'lük zam. En kısa zamanda bir orta yol bulunmasını diliyorum.

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