İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'ye Resmi Gazete'li 'OECD' cevabı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'da faaliyete geçecek İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi'nin açılışısına video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan merkezin başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek, "İstanbul'u, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerine kullandı.

CHP'Lİ ÇEBİ ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ

CHP'li Mehmet Akif Hamza Çebi sosyal medya hesabı üzerinden bir algı operasyonuna girişti. Çebi mesajında, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Türkiye ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezinin açılışına video mesajla katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Hemen belirteyim OECD İstanbul Merkezi bugün değil 1999 yılında açılmıştır. Bu kadarına da pes doğrusu." iddiasında bulundu.