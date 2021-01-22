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    • 22.01.2021 21:00
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    Son dakika: Sağlık Bakanı duyurdu: Mutasyonlu virüs sebebiyle 'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak durduruldu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , mutasyonlu koroanvirüsten kaynaklanan vakaların artması sebebiyle 'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

    O ülkelere biri daha eklendi!

    Sağlık Bakanı , mutasyonlu koroanvirüsten kaynaklanan vakaların artması sebebiyle 'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle , ve 'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mutasyonlu virüs sebebiyle Brezilya'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak durduruldu