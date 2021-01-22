15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 49 sanığın cezası belli oldu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

BERAAT İSTEDİLER

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak son savunması alınan sanık M.K, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY'ye finansal destekte bulunmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 14 sanığa 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 sanığa 2 yıl 1'er ay, 2 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanık H.A'nın ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesine, sanık M.D'nin dava dosyasının ayrılmasına, diğer 22 sanığın ise ''delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verdi.