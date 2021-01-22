E-Okul giriş yap: 22 Ocak 2021 e-okul-e-karne karne notları! Karneleri nereden göreceğiz? Soruları oldukça merak ediliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem karne notları açıklanmaya başladı. Peki karne notu nasıl öğrenilir? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? VBS giriş sayfasına nasıl ulaşabilirim? 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.dönemi bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almaya hazırlanıyor. Karneler e-okul sistemi üzerinden e-karne olarak paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

E-OKUL KARNE NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

E-OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

E OKUL 'DA YAYIMLANMAYA BAŞLADI

E Okul VBS sistemi üzerinden karne notları yayımlanmaya başladı. 22 Ocak 2021 Cuma günü sömestr tatili öncesi öğrencilerin 1. dönem notları belli oldu. Notlarınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

https://eokulyd.meb.gov.tr/

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağıdaki gösterildiği gibi Veli Bilgilendirme Sistem Girişi kısmına tıklayın.

Daha sonra karşınıza bir sayfa çıkacak Burada yukarıda kutucukta yazan sayıları girin. Daha sonra TC kimlik numaranız ile okul numaranızı girin ve Giriş tuşuna basın. Sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi sol menüde bulunan NOT BİLGİSİ kısmına tıklayarak 1. dönem notlarınızı görebilirsiniz. Öğretmenlerin not girişleri Cumaya kadar devam edecek. Sizin karneniz nasıl? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Okul VBS ile sisteme giriş yapınız.

Sol sekmede yer alan "e-Karne" butonuna tıklayınız.

Buradan karne notları ve aldıysanız takdir ya da teşekkür belgesini görüntüleyebilirsiniz.

E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?

e-Karne sayfası açılmıyorsa kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak giriş sağlayamıyor da olabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı kısa süreli hatalar alabilirsiniz gün için de tekrar tekrar sisteme giriş yapmaya çalışın.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sisteminde dönem notları görüntülenir. e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 arasında uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

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