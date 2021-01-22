Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Yasaklar bitecek mi? Normalleşme takvimi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarının azalmaya başlamasıyla birlikte gözler yapılacak açıklamalara çevrildi, bazı iddialar da konuşulmaya başlandı. Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmasa da konuya dair son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi.
Türkiye artan vaka sayıları ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi akşam, hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve cafelerin kapatılması gibi önemleri hızla devreye soktu. Bu önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği ifade ediliyor.65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi üzerinde duruluyor.
AŞILAMA BU HAFTA SONUNA KADAR BİTİYOR
Çin'den gelecek aşıların uygulama takvimi, normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre şubat ortasına kadar 13-14 milyon kişi aşılanırsa toplumdaki bağışıklık oranı da dikkate alındığında hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir. Çin'den gelen üç milyon doz aşının sağlık personeli, bakımevleri ve huzurevlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulamasının bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor.
ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLAYACAK
Öte yandan koronavirüs vakalarının artması sebebiyle birçok hastanede acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Vakalardaki gerileme hastanelerdeki yükü azaltınca önümüzdeki günlerde ertelenen operasyonlar ve tedavilere yeniden başlanacağı belirtildi.