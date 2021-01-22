SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği ifade ediliyor.65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi üzerinde duruluyor.



AŞILAMA BU HAFTA SONUNA KADAR BİTİYOR

Çin'den gelecek aşıların uygulama takvimi, normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre şubat ortasına kadar 13-14 milyon kişi aşılanırsa toplumdaki bağışıklık oranı da dikkate alındığında hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir. Çin'den gelen üç milyon doz aşının sağlık personeli, bakımevleri ve huzurevlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulamasının bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor.



ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

Öte yandan koronavirüs vakalarının artması sebebiyle birçok hastanede acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Vakalardaki gerileme hastanelerdeki yükü azaltınca önümüzdeki günlerde ertelenen operasyonlar ve tedavilere yeniden başlanacağı belirtildi.