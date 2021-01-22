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    • 22.01.2021 11:52
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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süredir uygulanan ? ? Tüm illerden binlerce vatandaş bu sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. Peki ? Yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

    Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Yasaklar bitecek mi? Normalleşme takvimi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarının azalmaya başlamasıyla birlikte gözler yapılacak açıklamalara çevrildi, bazı iddialar da konuşulmaya başlandı. Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmasa da konuya dair son gelişmeleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi.

    Türkiye artan vaka sayıları ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi akşam, hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve cafelerin kapatılması gibi önemleri hızla devreye soktu. Bu önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.

    SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

    Hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği ifade ediliyor.65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi üzerinde duruluyor.

    AŞILAMA BU HAFTA SONUNA KADAR BİTİYOR

    Çin'den gelecek aşıların uygulama takvimi, normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre şubat ortasına kadar 13-14 milyon kişi aşılanırsa toplumdaki bağışıklık oranı da dikkate alındığında hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir. Çin'den gelen üç milyon doz aşının sağlık personeli, bakımevleri ve huzurevlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulamasının bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor.

    ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

    Öte yandan koronavirüs vakalarının artması sebebiyle birçok hastanede acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Vakalardaki gerileme hastanelerdeki yükü azaltınca önümüzdeki günlerde ertelenen operasyonlar ve tedavilere yeniden başlanacağı belirtildi.

        YENİ PLANLAMALAR YAPILIYOR

        Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlar yapılmaya başlandı. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor. Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

        MART AYI UFUKTA GÖRÜNEN İLK TARİH

        Edinilen son dakika bilgisine göre koronavirüs mücadelesinde yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

        VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

        Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

        NORMALLEŞME PLANI

        - Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

        - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

        ESNEKLİK GÜNDEMDE

        - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

        - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

        HES KODU DÜZENLEMESİ

        - Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

        - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
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