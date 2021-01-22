E-Okul çöktü mü? E-Okul neden açılmıyor? E-Okul giriş hatası çözümü nedir?

E-Okul neden açılmıyor? E-Okul çöktü mü? Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler E-Okul sistemine girmek istiyor ancak sisteme erişimde sıkıntılar yaşanıyor. E-Okul giriş hatası yaşanıyor. Peki E-Okul neden açılmıyor?
E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?
E-Okul sisteminde yoğunluk oluşması nedeniyle erişimde sıkıntılar yaşanabildiği tahmin ediliyor.
Dönem sonlarında son birkaç hafta içinde not hesaplaması yapmak, devamsızlık durumuna bakmak için milyonlarca kişi sürekli e okula giriş yapmaktadır. Özellikle günün belirli saatlerinde e okula erişim imkansız hale geliyor.
E-OKUL GİRİŞ HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Sistemde yoğunluk olduğu için daha sonra denemekte fayda bulunuyor.
E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.