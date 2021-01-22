Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.01.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 12:03
    ABONE OL

    E-Okul çöktü mü? E-Okul neden açılmıyor? E-Okul giriş hatası çözümü nedir?

    Öğrenciler karne notlarını öğrenmek için E-Okul sistemine giriş yapmaya çalışıyor ve hatayla karşılaşıyor. E-Okul neden açılmıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. E-Okul çöktü mü? E-Okul giriş hatası çözümü hakkında araştırma yapılıyor. Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler nedeniyle sistemde yoğunluk oluştuğu tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    E-Okul çöktü mü? E-Okul neden açılmıyor? E-Okul giriş hatası çözümü nedir?

    E-Okul neden açılmıyor? E-Okul çöktü mü? Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler E-Okul sistemine girmek istiyor ancak sisteme erişimde sıkıntılar yaşanıyor. E-Okul giriş hatası yaşanıyor. Peki E-Okul neden açılmıyor?

    E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

    E-Okul sisteminde yoğunluk oluşması nedeniyle erişimde sıkıntılar yaşanabildiği tahmin ediliyor.

    Dönem sonlarında son birkaç hafta içinde not hesaplaması yapmak, devamsızlık durumuna bakmak için milyonlarca kişi sürekli e okula giriş yapmaktadır. Özellikle günün belirli saatlerinde e okula erişim imkansız hale geliyor.

    E-OKUL GİRİŞ HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Sistemde yoğunluk olduğu için daha sonra denemekte fayda bulunuyor.

    E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

    Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-OKUL VBS GİRİŞ

        e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

        İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

        KARNE NOTLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel E-Okul çöktü mü? E-Okul neden açılmıyor? E-Okul giriş hatası çözümü nedir?